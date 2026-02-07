Джокович поддержал Линдси Вонн, планирующую выступить на ОИ после разрыва «крестов»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поддержал олимпийскую чемпионку Игр в Ванкувере американскую горнолыжницу Линдси Вонн после того, как она объявила о решении выступить на Олимпиаде-2026 после полученной накануне травмы.

«Вперёд, Линдси!» — написал Джокович у себя на странице в соцсети, сделав репост фото горнолыжницы и сопроводив текст символизирующими поддержку эмодзи.

Ранее из теннисистов поддержку Вонн выразила также вторая ракетка мира среди женщин полька Ига Швёнтек.

Вонн упала во время соревнований в супергигантском слаломе на этапе Кубка мира в Кран-Монтане (Швейцария), который проходил 31 января. Обследования после падения выявили разрыв передней крестообразной связки, ушиб кости и разрывы мениска левой ноги.