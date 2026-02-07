Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Душан Лайович был доставлен в больницу после матча первого дня Кубка Дэвиса с Чили

Душан Лайович был доставлен в больницу после матча первого дня Кубка Дэвиса с Чили
Комментарии

123-я ракетка мира сербский теннисист Душан Лайович был доставлен в больницу после матча первого игрового дня Кубка Дэвиса – 2026 в Сантьяго (Чили) с чилийцем Томасом Барриос-Верой (5:7, 6:7 (7:9)) с различными травмами головы, об этом сообщает Clay Tennis.

Инцидент произошёл после окончания матча в подтрибунном помещении. По пути в раздевалку серб врезался в стеклянную панель, получив ушиб головы, порезы слизистых тканей рта и возможное повреждение зубов. Теннисист был доставлен на машине скорой помощи в одну из ближайших больниц Сантьяго. При этом он не терял сознание и его состояние не вызывало беспокойства у медицинского персонала.

После первого игрового дня Кубка Дэвиса – 2026 сборная Чили ведёт в противостоянии с Сербией со счётом 2-0.

Материалы по теме
Экс-тренера Серены подняли на смех. Он поставил Алькараса и Синнера выше «Большой тройки»
Экс-тренера Серены подняли на смех. Он поставил Алькараса и Синнера выше «Большой тройки»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android