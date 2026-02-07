Душан Лайович был доставлен в больницу после матча первого дня Кубка Дэвиса с Чили

123-я ракетка мира сербский теннисист Душан Лайович был доставлен в больницу после матча первого игрового дня Кубка Дэвиса – 2026 в Сантьяго (Чили) с чилийцем Томасом Барриос-Верой (5:7, 6:7 (7:9)) с различными травмами головы, об этом сообщает Clay Tennis.

Инцидент произошёл после окончания матча в подтрибунном помещении. По пути в раздевалку серб врезался в стеклянную панель, получив ушиб головы, порезы слизистых тканей рта и возможное повреждение зубов. Теннисист был доставлен на машине скорой помощи в одну из ближайших больниц Сантьяго. При этом он не терял сознание и его состояние не вызывало беспокойства у медицинского персонала.

После первого игрового дня Кубка Дэвиса – 2026 сборная Чили ведёт в противостоянии с Сербией со счётом 2-0.