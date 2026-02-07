Скидки
Борис Беккер посетил церемонию открытия Олимпийских игр — 2026

Борис Беккер посетил церемонию открытия Олимпийских игр — 2026
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер посетил церемонию открытия Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Фото: MATTEO CORNER/Epa/ТАСС

Беккер присутствовал на церемонии вместе со своей женой, пиар-консультантом и менеджером по управлению политическими рисками Лилиан Де Карвалью Монтейру.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

