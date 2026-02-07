Анастасия Захарова вышла в основную сетку «тысячника» в Дохе

107-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла в основную сетку турнира WTA-1000 в Дохе (Катар), обыграв в финале квалификации бразильянку Беатрис Хаддад-Майю (68-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 49 минут. За время матча Анастасия Захарова выполнила две подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Беатрис Хаддад-Майя сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

Турнир в Дохе пройдёт с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.