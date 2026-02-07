Скидки
Новак Джокович посетил открытие Олимпиады-2026 в Италии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема, четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович посетил открытие Олимпийских игр — 2026, которое прошло в нескольких населённых пунктах Италии.

Фото: Аккаунт DjokovicFan_ в соцсети

Основные мероприятия принял стадион «Сан-Сиро» в Милане, где и был замечен Джокович. Парады спортсменов прошли в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.

Зимние Олимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. Отметим, что из России в нейтральном статусе на Игры отправились 13 спортсменов, в их числе Аделия Петросян и Пётр Гуменник (фигурное катание), Савелий Коростелёв и Дарья Непряева (лыжные гонки), Ксения Коржова и Анастасия Семёнова (конькобежный спорт).

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
