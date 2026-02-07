Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вера Звонарёва — Магдалена Френх, результат матча 7 февраля 2026, счет 2:0, финал квалификации турнира в Дохе

41-летняя Вера Звонарёва вышла в основную сетку турнира WTA-1000 в Дохе
Комментарии

584-я ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в основную сетку турнира WTA-1000 в Дохе (Катар), обыграв в финале квалификации польку Магдалену Френх (60-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:1).

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. За время матча Звонарёва выполнила две подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать два брейк-пойнта из пяти. Магдалена Френх сделала в игре два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт в матче.

Турнир в Дохе пройдёт с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.

Материалы по теме
Екатерина Александрова вышла в два финала в один день
Истории
Екатерина Александрова вышла в два финала в один день
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android