41-летняя Вера Звонарёва вышла в основную сетку турнира WTA-1000 в Дохе

584-я ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в основную сетку турнира WTA-1000 в Дохе (Катар), обыграв в финале квалификации польку Магдалену Френх (60-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:1).

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. За время матча Звонарёва выполнила две подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать два брейк-пойнта из пяти. Магдалена Френх сделала в игре два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт в матче.

Турнир в Дохе пройдёт с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.