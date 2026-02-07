Прошла жеребьёвка турнира ATP-500 в Роттердаме, где сыграют Медведев, Хачанов и Бублик

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который пройдёт с 9 по 15 февраля.

Посев соревнований возглавил шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор. На старте соревнований он сразится с французом Артюром Фисом.

Матчи россиян в первом круге турнира в Роттердаме:

Даниил Медведев (Россия, 4) – Уго Умбер (Франция).

Карен Хачанов (Россия, 5) — Йеспер де Йонг (Нидерланды).

Другие интересные противостояния:

Артур Риндеркнеш (Франция, 8) — Стефанос Циципас (Греция).

Александр Бублик (Казахстан, 3) — Хуберт Хуркач (Польша).

Таллон Грикспор (Нидерланды, 7) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).