Прошла жеребьёвка турнира ATP-500 в Роттердаме, где сыграют Медведев, Хачанов и Бублик

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который пройдёт с 9 по 15 февраля.

Посев соревнований возглавил шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор. На старте соревнований он сразится с французом Артюром Фисом.

Матчи россиян в первом круге турнира в Роттердаме:

Даниил Медведев (Россия, 4) – Уго Умбер (Франция).
Карен Хачанов (Россия, 5) — Йеспер де Йонг (Нидерланды).

Другие интересные противостояния:

Артур Риндеркнеш (Франция, 8) — Стефанос Циципас (Греция).
Александр Бублик (Казахстан, 3) — Хуберт Хуркач (Польша).
Таллон Грикспор (Нидерланды, 7) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).

Сетка турнира ATP-500 в Роттердаме
Календарь турнира ATP-500 в Роттердаме
Мирра идёт на Рыбакину в 1/4 финала, Медведев узнал соперников: сетки Дохи и Роттердама
