Александр Бублик проиграл Валантену Вашеро в матче Кубка Дэвиса — 2026 в Казахстане

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик потерпел поражение в матче Мировой группы I на Кубке Дэвиса — 2026. В матчевой встрече Казахстан дома играет со сборной Монако. Бублик проиграл 27-й ракетке мира Валантену Вашеро со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (7:9). Матч продолжался 1 час 56 минут.

В пятницу, 6 февраля, в одиночном разряде Бублик обыграл Уго Ниса, а Вашеро — Александра Шевченко. В парном разряде пара из Монако Ромен Арнеодо/Уго Нис одолели Александра Бублика и Бейбита Жокаева.

Таким образом, сборная Казахстана проиграла команде Монако с общим счётом 1:3 и покинула Мировую группу I.