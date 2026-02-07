Екатерина Александрова проиграла 101-й ракетке мира Бейлек в финале турнира в Абу-Даби
11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла завоевать титул турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В финале она потерпела поражение от представительницы Чехии Сары Бейлек (101-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 1:6.
Абу-Даби. Финал
07 февраля 2026, суббота. 16:10 МСК
101
Сара Бейлек
С. Бейлек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
11
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Александрова не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух. На счету Бейлек четыре эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Сегодня, 7 февраля, Александрова выйдет на корт в финале турнира в Абу-Даби в парном разряде в дуэте с австралийкой Майей Джойнт. Они сразятся с дуэтом Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания).
