Эмма Радукану — Сорана Кырстя, результат матча 7 февраля 2026, счет 0:2, финал WTA 250 Клуж Напока

Сорана Кырстя с «баранкой» разгромила Эмму Радукану в финале турнира в Клуж-Напоке
36-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя завоевала титул на домашнем турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В финале она одержала разгромную победу над чемпионкой US Open — 2021 британкой Эммой Радукану (30-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:2.

Клуж-Напока. Финал
07 февраля 2026, суббота. 17:40 МСК
Эмма Радукану
30
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2
6 		6
         
Сорана Кырстя
36
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Кырстя выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Радукану ни одного эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

Этот титул стал четвёртым в карьере 35-летней Сораны Кырсти на турнирах WTA в одиночном разряде.

