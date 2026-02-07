Сорана Кырстя с «баранкой» разгромила Эмму Радукану в финале турнира в Клуж-Напоке

36-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя завоевала титул на домашнем турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В финале она одержала разгромную победу над чемпионкой US Open — 2021 британкой Эммой Радукану (30-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:2.

Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Кырстя выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Радукану ни одного эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

Этот титул стал четвёртым в карьере 35-летней Сораны Кырсти на турнирах WTA в одиночном разряде.