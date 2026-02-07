Скидки
Павел Котов вышел в финал на «челленджере» в немецком Кобленце

470-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов вышел в финал на турнире серии «челленджер» в Кобленце (Германия). В полуфинале он одержал победу над представителем Германии Максом Шёнхаусом (598-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:0.

Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время Котов выполнил восемь подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету его соперника три эйса, три двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

В финале турнира в Германии Котов встретится с ещё с одним местным спортсменом, Томом Генчем, который является 277-й ракеткой мира.

