Кэти Бултер завоевала титул на турнире WTA-250 в Остраве, победив в финале Корпач
120-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер одержала победу на турнире категории WTA-250 в Остраве (Чехия). В финале она обыграла Тамару Корпач из Германия (124-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:2, 6:1.
Острава. Финал
07 февраля 2026, суббота. 18:10 МСК
120
Кэти Бултер
К. Бултер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|1
124
Тамара Корпач
Т. Корпач
Матч продолжался 2 часа. За это время Бултер выполнила три подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Корпач пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.
Этот титул стал четвёртым в карьере 29-летней Кэти Бултер на турнирах WTA в одиночном разряде. По итогам турнира в Остраве британка вернётся в топ-100 мирового рейтинга.
