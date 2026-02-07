Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кэти Бултер — Тамара Корпач, результат матча 7 февраля 2026 год, счет 2:1, финал WTA 250 Острава

Кэти Бултер завоевала титул на турнире WTA-250 в Остраве, победив в финале Корпач
Комментарии

120-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер одержала победу на турнире категории WTA-250 в Остраве (Чехия). В финале она обыграла Тамару Корпач из Германия (124-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:2, 6:1.

Острава. Финал
07 февраля 2026, суббота. 18:10 МСК
Кэти Бултер
120
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		2 1
         
Тамара Корпач
124
Германия
Тамара Корпач
Т. Корпач

Матч продолжался 2 часа. За это время Бултер выполнила три подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Корпач пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Этот титул стал четвёртым в карьере 29-летней Кэти Бултер на турнирах WTA в одиночном разряде. По итогам турнира в Остраве британка вернётся в топ-100 мирового рейтинга.

Материалы по теме
Сорана Кырстя с «баранкой» разгромила Эмму Радукану в финале турнира в Клуж-Напоке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android