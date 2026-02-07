Кэти Бултер завоевала титул на турнире WTA-250 в Остраве, победив в финале Корпач

120-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер одержала победу на турнире категории WTA-250 в Остраве (Чехия). В финале она обыграла Тамару Корпач из Германия (124-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:2, 6:1.

Матч продолжался 2 часа. За это время Бултер выполнила три подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Корпач пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Этот титул стал четвёртым в карьере 29-летней Кэти Бултер на турнирах WTA в одиночном разряде. По итогам турнира в Остраве британка вернётся в топ-100 мирового рейтинга.