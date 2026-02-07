Кузнецова отреагировала на выход 41-летней Звонарёвой в основу «тысячника» в Дохе

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала выход 584-й ракетки мира Веры Звонарёвой в основную сетку турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). В финале квалификации она обыграла польку Магдалену Френх (60-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:1).

«Вера – красотка, прошла в основу в Дохе, не отдав соперницам в квалификации ни сета, это при том, что играла против топ-100, очень рада за неё», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Матчи основной сетки на турнире в Дохе пройдут с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.