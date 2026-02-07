Скидки
Екатерина Александрова и Майя Джойнт выиграли парный турнир WTA-500 в Абу-Даби

Российская теннисистка Екатерина Александрова и австралийка Майя Джойнт одержали победу на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) в парном разряде. В финале они в волевой борьбе обыграли словачку Терезу Михаликову и британку Оливию Николлс со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:0 [10:8].

Матч продолжался 2 часа 20 минут. За это время Александрова и Джойнт выполнили одну подачу навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из шести. На счету их соперниц два эйса, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Ранее Екатерина Александрова не смогла завоевать титул в Абу-Даби в одиночном разряде. В финале она потерпела поражение от чешки Сары Бейлек — 6:7 (5:7), 1:6.

