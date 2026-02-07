Определились финалисты турнира ATP-250 в Монпелье

В субботу, 7 февраля, в Монпелье (Франция) продолжился розыгрыш хардового турнира категории ATP-250 во французском Монпелье. В рамках соревнований прошли полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня, а также узнать, кто сыграет в финале.

Теннис. Турнир ATP-250 в Монпелье (Франция). 1/2 финала. Результаты матчей:

Адриан Маннарино (Франция) — Мартин Дамм-мл.(США) — 1:6, 6:3, 6:4.

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Титуан Дрог (Франция) — 6:4, 6:7, 6:1.

Таким образом, титул в Клуж-Напоке разыграют 70-я ракетка мира Адриан Маннарино и восьмой номер рейтинга Феликс Оже-Альяссим. Матч состоится в воскресенье, 8 февраля.