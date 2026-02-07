Россиянка Юлия Авдеева вышла в финал турнира ITF W75 во Франции

261-я ракетка мира российская теннисистка Юлия Авдеева вышла в финал турнира категории ITF W75 в Андрезьё-Бутеон (Франция). В полуфинале соревнований она обыграла китаянку Ли Цзунъюй (465-я в рейтинге) со счётом 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

За титул Юлия Авдеева поспорит с украинской теннисисткой Вероникой Подрез (284-я в рейтинге), которая в 1/2 финала обыграла француженку Амандин Монно (423-я в рейтинге WTA) — со счётом 7:6, 2:6, 6:4 за 2 часа 15 минут.

Турнир ITF W75 в Андрезьё-Бутеон (Франция) проходит со 2 по 8 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Франции Манон Леонард.