Россиянка Анастасия Золотарёва вышла в финал турнира ITF W15 в Турции

303-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Золотарёва вышла в финал турнира категории ITF W15 в Анталье (Турция). В полуфинале она обыграла украинскую спортсменку Елизавета Котляр (514-я в рейтинге) со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:1.

В решающем матче соревнований в Турции Анастасия Золотарёва сыграет с 684-й ракеткой мира из Словакии Ниной Варговой, которая в 1/2 финала оказалась сильнее Лаймы Владсон из Литвы — 6:4, 7:6 (8:6).

Турнир ITF W15 в Анталье (Турция) проходит со 2 по 8 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Грузии София Шапатава.

Ранее россиянка Юлия Авдеева вышла в финал турнира категории ITF W75 в Андрезьё-Бутеон (Франция).