Полина Яценко и Елена Приданкина вышли в финал парного разряда на «челленджере» в Мумбаи

Российские теннисистки Полина Яценко и Елена Приданкина вышли в финал парного разряда «челленджера» в Мумбаи (Индия), обыграв в полуфинальном матче французско-швейцарский дуэт Леолия Жанжан/Найма Карамоко со счётом 2:6, 6:4, 10:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. За время матча пара Приданкина/Яценко выполнила одну подачу навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из восьми за матч. Жанжан/Карамоко сделали в игре один эйс, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре из девяти брейк-пойнтов за игру.

За титул на турнире в Мумбаи пара Приданкина/Яценко поспорят с аргентино-таиландским дуэтом Николь Фосса-Уэрго/Мананчэйа Савангкаев.