Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Полина Яценко и Елена Приданкина вышли в финал парного разряда на «челленджере» в Мумбаи

Полина Яценко и Елена Приданкина вышли в финал парного разряда на «челленджере» в Мумбаи
Комментарии

Российские теннисистки Полина Яценко и Елена Приданкина вышли в финал парного разряда «челленджера» в Мумбаи (Индия), обыграв в полуфинальном матче французско-швейцарский дуэт Леолия Жанжан/Найма Карамоко со счётом 2:6, 6:4, 10:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. За время матча пара Приданкина/Яценко выполнила одну подачу навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из восьми за матч. Жанжан/Карамоко сделали в игре один эйс, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре из девяти брейк-пойнтов за игру.

За титул на турнире в Мумбаи пара Приданкина/Яценко поспорят с аргентино-таиландским дуэтом Николь Фосса-Уэрго/Мананчэйа Савангкаев.

Материалы по теме
Александрова проиграла финал в Абу-Даби 101-й ракетке. Зато завоевала трофей в паре
Александрова проиграла финал в Абу-Даби 101-й ракетке. Зато завоевала трофей в паре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android