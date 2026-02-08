Турнир WTA-1000 в Дохе, 2026 год: расписание матчей на 8 февраля

Сегодня, 8 февраля, в Дохе (Катар) стартует розыгрыш хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Доха (Катар). 1-й круг. Расписание на 8 февраля (время — мск):

13:00. Людмила Самсонова (Россия, 13) – Магдалена Френх (Польша, LL);

13:30. Лаура Зигемунд (Германия) – Варвара Грачёва (Франция, Q);

13:30. Питон Стирнс (США, WC) – Вера Звонарёва (Россия, Q);

14:30. Диана Шнайдер (Россия, 15) – Алисия Паркс (США, Q);

15:00. Анастасия Павлюченкова (Россия) – Элисе Мертенс (Бельгия, 16);

15:00. Маккартни Кесслер (США) – Эльза Жакемо (Франция, WC);

16:00. Солана Сьерра (Аргентина, LL) – Каролина Плишкова (Чехия, SR);

16:30. Энн Ли (США) – Лейла Фернандес (Канада);

16:30. Сонай Картал (Великобритания, Q) – Магда Линетт (Польша, LD);

17:30. Дарья Касаткина (Австралия) – Моюка Утидзима (Япония, Q);

18:00. Мари Боузкова (Чехия) – Виктория Мбоко (Канада, 10);

19:30. Жаклин Кристиан (Румыния) – Каролина Мухова (Чехия, 14).