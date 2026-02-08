Скидки
«Оставил всё, что у меня было». Бублик высказался о поражении от Вашеро на Кубке Дэвиса

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал поражение от 27-го номера рейтинга ATP монегаска Валантена Вашеро со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (7:9) в матче Мировой группы I на Кубке Дэвиса — 2026.

«Тяжелейший день, оставил всё, что у меня было, на корте, но всё равно не хватило. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы в следующий раз удача была на нашей стороне. Всем Рахмет», — написал Бублик на личной странице в социальных сетях.

В пятницу, 6 февраля, в одиночном разряде Бублик обыграл Уго Ниса, а Вашеро — Александра Шевченко. В парном разряде пара из Монако Ромен Арнеодо/Уго Нис одолели Александра Бублика и Бейбита Жокаева. Сборная Казахстана проиграла команде Монако с общим счётом 1:3 и покинула Мировую группу I.

