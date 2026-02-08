Скидки
Рик Макки — об Алькарасе: Карлос — лучшее, что случилось с теннисом за последние 5 лет

Комментарии

Рик Макки, бывший тренер Серены Уильямс, поделился мнением о том, как игра семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса изменила подход к тренировкам для молодых теннисистов.

«Карлос — лучшее, что случилось с теннисом за последние пять лет. Его любовь к игре, всесторонняя техника и уникальный стиль изменили подход к обучению теннису и напомнили всем, что это всё-таки игра, а игры должны приносить радость», – написал Макки в своём аккаунте в социальной сети Х.

22-летний Алькарас является самым молодым в истории теннисистом, которому удалось собрать карьерный «Большой шлем».

