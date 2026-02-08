Анастасия Золотарёва завоевала титул на турнире W15 в Анталье

303-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Золотарёва одержала победу на грунтовом турнире W15 в Анталье (Турция), обыграв в финале соревнований словачку Нину Варгову (684-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

По ходу соревнований Золотарёва одержала победу над представительницей Нидерландов Рикки Де Коннинг (1038-й номер рейтинга), итальянками Беатрис Риччи (783-й номер рейтинга) и Виолой Турини (822-й номер рейтинга), украинкой Елизаветой Котляр (514-й номер рейтинга).

Помимо Золотарёвой, в турнире также принимали участие Дарья Лодикова (532-й номер рейтинга), которая завершила турнир, снявшись с матча 1/4 финала с Ниной Варговой. Также в соревнованиях принимала участие Элина Непли, она уступила в стартовом матче турнира немке Еве Марии Ворачек.

Турнир в Анталье проходил со 2 по 8 февраля.