Анастасия Золотарёва — Нина Варгова, результат матча 8 февраля 2026, счет 2:0, финал турнира W15 в Анталье

Анастасия Золотарёва завоевала титул на турнире W15 в Анталье
303-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Золотарёва одержала победу на грунтовом турнире W15 в Анталье (Турция), обыграв в финале соревнований словачку Нину Варгову (684-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

По ходу соревнований Золотарёва одержала победу над представительницей Нидерландов Рикки Де Коннинг (1038-й номер рейтинга), итальянками Беатрис Риччи (783-й номер рейтинга) и Виолой Турини (822-й номер рейтинга), украинкой Елизаветой Котляр (514-й номер рейтинга).

Помимо Золотарёвой, в турнире также принимали участие Дарья Лодикова (532-й номер рейтинга), которая завершила турнир, снявшись с матча 1/4 финала с Ниной Варговой. Также в соревнованиях принимала участие Элина Непли, она уступила в стартовом матче турнира немке Еве Марии Ворачек.

Турнир в Анталье проходил со 2 по 8 февраля.

