Людмила Самсонова проиграла польке Френх в первом круге «тысячника» в Дохе

18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Дохе (Катар), уступив на старте соревнований польке Магдалене Френх (60-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:4, 6:7 (7:9).

Теннисистки провели на корте 2 часа 58 минут. За время матча Френх выполнила шесть подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Людмила Самсонова сделала в игре один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге турнира в Дохе Магдалена Френх сыграет с победительницей встречи между канадской теннисисткой Лейлой Фернандес и американкой Энн Ли.