Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова — Магдалена Френх, результат матча 8 февраля 2026, счет 1:2, 1-й круг WTA-1000

Людмила Самсонова проиграла польке Френх в первом круге «тысячника» в Дохе
Комментарии

18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Дохе (Катар), уступив на старте соревнований польке Магдалене Френх (60-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:4, 6:7 (7:9).

Доха (ж). 1-й круг
08 февраля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 7
6 		4 7 9
         
Магдалена Френх
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

Теннисистки провели на корте 2 часа 58 минут. За время матча Френх выполнила шесть подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Людмила Самсонова сделала в игре один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге турнира в Дохе Магдалена Френх сыграет с победительницей встречи между канадской теннисисткой Лейлой Фернандес и американкой Энн Ли.

Материалы по теме
Александрова проиграла финал в Абу-Даби 101-й ракетке. Зато завоевала трофей в паре
Александрова проиграла финал в Абу-Даби 101-й ракетке. Зато завоевала трофей в паре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android