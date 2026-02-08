41-летняя Звонарёва пробилась во второй круг турнира WTA-1000 в Дохе

41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Дохе (Катар), обыграв в стартовом матче турнире 50-ю ракетку мира американку Питон Стирнс со счётом 2:6, 6:2, 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 11 минут. За время матча Звонарёва выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти за матч. Питон Стирнс сделала в игре семь эйсов, допустила две двойных ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из четырёх.

Во втором круге турнира Звонарёва сыграет с победительницей встречи между канадской теннисисткой Викторией Мбоко и чешкой Мари Боузковой.