41-летняя Звонарёва пробилась во второй круг турнира WTA-1000 в Дохе
41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Дохе (Катар), обыграв в стартовом матче турнире 50-ю ракетку мира американку Питон Стирнс со счётом 2:6, 6:2, 6:3.
Доха (ж). 1-й круг
08 февраля 2026, воскресенье. 13:40 МСК
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|3
|
|6
|6
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Теннисистки провели на корте 2 часа 11 минут. За время матча Звонарёва выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти за матч. Питон Стирнс сделала в игре семь эйсов, допустила две двойных ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из четырёх.
Во втором круге турнира Звонарёва сыграет с победительницей встречи между канадской теннисисткой Викторией Мбоко и чешкой Мари Боузковой.
