Теннис

Вера Звонарёва — Питон Стирнс, результат матча 8 февраля 2026, счет 2:1, 1-й круг WTA-1000

41-летняя Звонарёва пробилась во второй круг турнира WTA-1000 в Дохе
41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Дохе (Катар), обыграв в стартовом матче турнире 50-ю ракетку мира американку Питон Стирнс со счётом 2:6, 6:2, 6:3.

Доха (ж). 1-й круг
08 февраля 2026, воскресенье. 13:40 МСК
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 3
2 		6 6
         
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва

Теннисистки провели на корте 2 часа 11 минут. За время матча Звонарёва выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти за матч. Питон Стирнс сделала в игре семь эйсов, допустила две двойных ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из четырёх.

Во втором круге турнира Звонарёва сыграет с победительницей встречи между канадской теннисисткой Викторией Мбоко и чешкой Мари Боузковой.

