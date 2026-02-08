Анастасия Павлюченкова проиграла Элисе Мертенс на старте турнира WTA-1000 в Дохе
100-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла на старте турнира WTA-1000 в Дохе (Катар) бельгийке Элисе Мертенс (22-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 1:6.
Доха (ж). 1-й круг
08 февраля 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. За время матча Мертенс выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 10. Анастасия Павлюченкова сделала в игре один эйс, допустила пять двойных ошибок и не реализовала единственный брейк-пойнт, заработанный за матч.
Во втором круге турнира в Дохе Элисе Мертенс сыграет с победительницей встречи между австралийской тенниситкой Дарьей Касаткиной и японкой Моюкой Утидзимой.
