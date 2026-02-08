Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Павлюченкова — Элисе Мертенс, результат матча 8 февраля 2026, счет 0:2, 1-й круг WTA-1000

Анастасия Павлюченкова проиграла Элисе Мертенс на старте турнира WTA-1000 в Дохе
Комментарии

100-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла на старте турнира WTA-1000 в Дохе (Катар) бельгийке Элисе Мертенс (22-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 1:6.

Доха (ж). 1-й круг
08 февраля 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. За время матча Мертенс выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 10. Анастасия Павлюченкова сделала в игре один эйс, допустила пять двойных ошибок и не реализовала единственный брейк-пойнт, заработанный за матч.

Во втором круге турнира в Дохе Элисе Мертенс сыграет с победительницей встречи между австралийской тенниситкой Дарьей Касаткиной и японкой Моюкой Утидзимой.

Материалы по теме
Александрова проиграла финал в Абу-Даби 101-й ракетке. Зато завоевала трофей в паре
Александрова проиграла финал в Абу-Даби 101-й ракетке. Зато завоевала трофей в паре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android