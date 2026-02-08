Скидки
Павел Котов — Том Генч, результат матча 8 февраля 2026, счет 2:1, финал «челленджер» в Кобленце

Павел Котов стал чемпионом турнира серии «челленджер» в Кобленце
470-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов стал чемпионом турнира серии «челленджер» в Кобленце (Германия). В финале он одержал победу над представителем Германии Томом Генчем, который является 277-й ракеткой мира, со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (10:8).

Матч продолжался 2 часа 48 минут. За это время Котов выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 15. На счету его соперника шесть эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Для россиянина это четвёртый титул данной категории – первый с 2022 года. По итогам турнира он поднимется на 130 позиций и вернётся в топ-350.

