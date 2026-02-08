Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Россиянка Юлия Авдеева стала чемпионкой турнира ITF W75 во Франции

Россиянка Юлия Авдеева стала чемпионкой турнира ITF W75 во Франции
Комментарии

261-я ракетка мира российская теннисистка Юлия Авдеева стала чемпионкой турнира категории ITF W75 в Андрезьё-Бутеон (Франция). В решающем матче она обыграла украинку Веронику Подрез (284-я в рейтинге) со счётом 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Авдеева 11 раз подала навылет и допустила пять двойных ошибок. На счету Подрез три эйса и шесть двойных ошибок. Россиянка выиграла первый титул с февраля прошлого года и заработает 75 рейтинговых очков.

Турнир ITF W75 в Андрезьё-Бутеон (Франция) проходил со 2 по 8 февраля. Прошлогодней чемпионкой соревнований является представительница Франции Манон Леонард.

Материалы по теме
Павел Котов стал чемпионом турнира серии «челленджер» в Кобленце
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android