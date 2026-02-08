Россиянка Юлия Авдеева стала чемпионкой турнира ITF W75 во Франции

261-я ракетка мира российская теннисистка Юлия Авдеева стала чемпионкой турнира категории ITF W75 в Андрезьё-Бутеон (Франция). В решающем матче она обыграла украинку Веронику Подрез (284-я в рейтинге) со счётом 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Авдеева 11 раз подала навылет и допустила пять двойных ошибок. На счету Подрез три эйса и шесть двойных ошибок. Россиянка выиграла первый титул с февраля прошлого года и заработает 75 рейтинговых очков.

Турнир ITF W75 в Андрезьё-Бутеон (Франция) проходил со 2 по 8 февраля. Прошлогодней чемпионкой соревнований является представительница Франции Манон Леонард.