Феликс Оже-Альяссим стал чемпионом турнира ATP-250 в Монпелье
Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В финальном поединке он обыграл 70-ю ракетку мира французского теннисиста Адриана Маннарино. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.
Монпелье. Финал
08 февраля 2026, воскресенье. 17:10 МСК
8
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
70
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Встреча теннисистов продлилась 1 час 35 минут. За это время Оже-Альяссим сделал 13 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Маннарино четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Для 25-летнего Оже-Альяссима это девятый титул в карьере. По итогам соревнований в Монпелье он поднимется на две позиции и станет шестой ракеткой мира.
