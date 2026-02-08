Скидки
Теннис

Феликс Оже-Альяссим — Адриан Маннарино, результат матча 8 февраля 2026, счет 2:0, финал ATP-250 в Монпелье

Феликс Оже-Альяссим стал чемпионом турнира ATP-250 в Монпелье


Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В финальном поединке он обыграл 70-ю ракетку мира французского теннисиста Адриана Маннарино. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.

Монпелье. Финал
08 февраля 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Адриан Маннарино
70
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

Встреча теннисистов продлилась 1 час 35 минут. За это время Оже-Альяссим сделал 13 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Маннарино четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Для 25-летнего Оже-Альяссима это девятый титул в карьере. По итогам соревнований в Монпелье он поднимется на две позиции и станет шестой ракеткой мира.

