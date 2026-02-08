Феликс Оже-Альяссим стал чемпионом турнира ATP-250 в Монпелье

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В финальном поединке он обыграл 70-ю ракетку мира французского теннисиста Адриана Маннарино. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.

Встреча теннисистов продлилась 1 час 35 минут. За это время Оже-Альяссим сделал 13 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Маннарино четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Для 25-летнего Оже-Альяссима это девятый титул в карьере. По итогам соревнований в Монпелье он поднимется на две позиции и станет шестой ракеткой мира.