Диана Шнайдер завершила выступление на турнире WTA-1000 в Дохе
21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на хардовом турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В матче первого круга она проиграла американке Алисии Паркс. Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:7.
Доха (ж). 1-й круг
08 февраля 2026, воскресенье. 16:20 МСК
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|6 5
|
|6
|7 7
Алисия Паркс
А. Паркс
Теннисистки провели на корте 2 часа 31 минуту. За это время Шнайдер не сделала ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Паркс 10 подач навылет, четыре эйса и 2 реализованных брейк-пойнта из 15.
«Тысячник» в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.
