Диана Шнайдер завершила выступление на турнире WTA-1000 в Дохе

21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на хардовом турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В матче первого круга она проиграла американке Алисии Паркс. Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:7.

Теннисистки провели на корте 2 часа 31 минуту. За это время Шнайдер не сделала ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Паркс 10 подач навылет, четыре эйса и 2 реализованных брейк-пойнта из 15.

«Тысячник» в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.