Диана Шнайдер — Алисия Паркс, результат матча 8 февраля 2026, счёт 1:2, 1-й круг WTA-1000 в Дохе

Диана Шнайдер завершила выступление на турнире WTA-1000 в Дохе
21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на хардовом турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В матче первого круга она проиграла американке Алисии Паркс. Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:7.

Доха (ж). 1-й круг
08 февраля 2026, воскресенье. 16:20 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 5
1 		6 7 7
         
Алисия Паркс
США
Алисия Паркс
А. Паркс

Теннисистки провели на корте 2 часа 31 минуту. За это время Шнайдер не сделала ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Паркс 10 подач навылет, четыре эйса и 2 реализованных брейк-пойнта из 15.

«Тысячник» в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.

Новости. Теннис
Все новости RSS

