Дарья Касаткина — Моюка Утидзима, результат матча 8 февраля 2026, счет 2:1, WTA-1000 Доха

Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Дохе
Комментарии

62-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг на хардовом турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В матче первого круга она обыграла представительницу Японии Моюку Утидзиму. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:0.

Доха (ж). 1-й круг
08 февраля 2026, воскресенье. 20:20 МСК
Дарья Касаткина
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 0
         
Моюка Утидзима
Япония
Моюка Утидзима
М. Утидзима

Матч продолжался 1 час 47 минут. За это время Касаткина выполнила три подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми. На счету японки четыре эйса, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

«Тысячник» в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.

