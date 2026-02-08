Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Дохе

62-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг на хардовом турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В матче первого круга она обыграла представительницу Японии Моюку Утидзиму. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:0.

Матч продолжался 1 час 47 минут. За это время Касаткина выполнила три подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми. На счету японки четыре эйса, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

«Тысячник» в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.