Турнир WTA-1000 в Дохе, 2026 год: результаты матчей 8 февраля

Сегодня, 8 февраля, в Дохе (Катар) стартовал розыгрыш хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Доха (Катар). Первый круг. Результаты на 8 февраля:

Людмила Самсонова (Россия, 13) – Магдалена Френх (Польша, LL) — 3:6, 6:4, 6:7;

Лаура Зигемунд (Германия) – Варвара Грачёва (Франция, Q) — 6:7, 4:6;

Питон Стирнс (США, WC) – Вера Звонарёва (Россия, Q) — 6:2, 2:6, 3:6;

Диана Шнайдер (Россия, 15) – Алисия Паркс (США, Q) — 6:1, 4:6, 6:7;

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Элисе Мертенс (Бельгия, 16) — 2:6, 1:6;

Солана Сьерра (Аргентина, LL) – Каролина Плишкова (Чехия, SR) — 1:6, 2:6;

Энн Ли (США) – Лейла Фернандес (Канада) — 6:4, 6:3;

Сонай Картал (Великобритания, Q) – Магда Линетт (Польша, LD) — 4:6, 6:3, 3:6;

Дарья Касаткина (Австралия) – Моюка Утидзима (Япония, Q) — 4:6, 6:3, 6:0;

Мари Боузкова (Чехия) – Виктория Мбоко (Канада, 10) — 5:7, 2:6;

Жаклин Кристиан (Румыния) – Каролина Мухова (Чехия, 14) — 2:6, 3:6.