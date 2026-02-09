Потапова: не смогла выбрать, чего боюсь больше — быть бедной или жирной

58-я ракетка мира представительница Австрии Анастасия Потапова опубликовала неоднозначный пост на своей странице в социальных сетях. В публикации спортсменка высмеивает бедность и лишний вес.

«Когда не смогла выбрать, чего боюсь больше – быть бедной или жирной, поэтому акул», — подписала Потапова видео, опубликованное во время отпуска.

Ранее Анастасия Потапова не смогла пробиться в полуфинал турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), призовой фонд которого составляет $ 283 347. В матче 1/4 финала Потапова (5) со счётом 5:7, 4:6 проиграла 36-й ракетке мира румынской теннисистке Соране Кырсте (3).