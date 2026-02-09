Турнир WTA-1000 в Дохе, 2026 год: расписание матчей на 9 февраля

Сегодня, 9 февраля, в Дохе (Катар) продолжится розыгрыш хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Дохе (Катар). 1-й круг/2-й круг. Расписание на 9 февраля (время московское):

13:00. Линда Носкова (Чехия) – Майя Джойнт (Австралия);

13:30. Даяна Ястремская (Украина) – Кристина Букша (Испания);

13:30. Ван Синьюй (Китай) – Эмилиана Аранго (Колумбия);

14:30. Катержина Синякова (Чехия) – Клара Таусон (Дания);

15:00. Эмма Наварро (США) – Татьяна Мария (Германия);

15:00. Александра Эала (Филиппины) – Тереза Валентова (Чехия);

15:00. Анастасия Захарова (Россия) – Елена Остапенко (Латвия);

16:00. Чжэн Циньвэнь (Китай) – Софья Кенин (США);

16:30. Мария Саккари (Греция) – Зейнеп Сёнмез (Турция);

17:30. Анна Калинская (Россия) – Джессика Бузас Манейро (Испания);

18:00. Эмма Радукану (Великобритания) – Камила Осорио (Колумбия);

18:00. Джаниче Чен (Индонезия) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия);

18:30. Аманда Анисимова (США) – Каролина Плишкова (Чехия);

19:30. Мирра Андреева (Россия) – Магда Линетт (Польша).