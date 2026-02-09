Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-500 в Роттердаме, 2026 год: расписание матчей на 9 февраля

Турнир ATP-500 в Роттердаме, 2026 год: расписание матчей на 9 февраля
Комментарии

Сегодня, 9 февраля, в Роттердаме (Нидерланды) стартует турнир категории ATP-500. Состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей первого игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-500, Роттердам. 1-й круг. Расписание матчей на 9 февраля (время начала – московское):

  • 15:00. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Кэмерон Норри (Великобритания);
  • 16:30. Даниил Медведев (Россия) – Уго Умбер (Франция);
  • 18:00. Валентен Руае (Франция) – Кристофер О'Коннелл (Австралия);
  • 21:30. Люка Павлович (Франция) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);
  • 23:00. Николай Будков Кьер (Норвегия) – Хауме Мунар (Испания).
Сетка турнира ATP-500 в Роттердаме
Материалы по теме
Тяжёлое испытание для Медведева уже на старте Роттердама. Даниила ждёт скандальный француз
Тяжёлое испытание для Медведева уже на старте Роттердама. Даниила ждёт скандальный француз
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android