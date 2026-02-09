Турнир ATP-500 в Роттердаме, 2026 год: расписание матчей на 9 февраля

Сегодня, 9 февраля, в Роттердаме (Нидерланды) стартует турнир категории ATP-500. Состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей первого игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-500, Роттердам. 1-й круг. Расписание матчей на 9 февраля (время начала – московское):