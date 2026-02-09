Турнир ATP-500 в Роттердаме, 2026 год: расписание матчей на 9 февраля
Сегодня, 9 февраля, в Роттердаме (Нидерланды) стартует турнир категории ATP-500. Состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей первого игрового дня.
Теннис. Турнир ATP-500, Роттердам. 1-й круг. Расписание матчей на 9 февраля (время начала – московское):
- 15:00. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Кэмерон Норри (Великобритания);
- 16:30. Даниил Медведев (Россия) – Уго Умбер (Франция);
- 18:00. Валентен Руае (Франция) – Кристофер О'Коннелл (Австралия);
- 21:30. Люка Павлович (Франция) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);
- 23:00. Николай Будков Кьер (Норвегия) – Хауме Мунар (Испания).
Материалы по теме
Комментарии