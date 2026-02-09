Медведев — Умбер: текстовая трансляция матча 1-го круга турнира ATP-500 в Роттердаме

Сегодня, 9 февраля, на хардовых кортах Роттердама (Нидерланды) начинается турнир категории ATP-500. В одном из матчей первого круга встретятся 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Франции Уго Умбер, занимающий в рейтинге ATP 38-е место.

Начало матча запланировано на 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Даниилом Медведевым и Уго Умбером.

По личным встречам Умбер впереди со счётом 3-1 (2-1 на харде). Он победил на грунте Гамбурга-2020, на харде в матче ATP Cup — 2022 и в Дубае-2024 (в полуфинале), а Даниил осенью 2023-го взял верх в Пекине.