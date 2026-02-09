Скидки
Главная Теннис Новости

Звонарёва и Зигемунд обыграли сестёр Киченок в матче 1-го круга «тысячника» в Дохе

Российская теннисистка Вера Звонарёва в паре с немкой Лаурой Зигемунд обыграли дуэт сестёр из Украины Надежду и Людмилу Киченок в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Встреча продлилась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу российской и немецкой спортсменок.

Доха — парный разряд (ж). 1-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 13:40 МСК
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Людмила Киченок
Украина
Людмила Киченок
Надежда Киченок
Украина
Надежда Киченок
Л. Киченок Н. Киченок

По ходу матча Звонарёва и Зигемунд сделали три эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из семи. Людмила и Надежда Киченок подали навылет два раза, допустили одну двойную ошибку и не реализовали ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

Далее Звонарёва и Зигемунд сыграют с победительницей матча между парами Кори Гауфф с Викторией Мбоко и Кристины Букши с Николь Меликар-Мартинес.

Сетка турнира WTA-1000 в Дохе (парный разряд)
