Звонарёва и Зигемунд обыграли сестёр Киченок в матче 1-го круга «тысячника» в Дохе

Российская теннисистка Вера Звонарёва в паре с немкой Лаурой Зигемунд обыграли дуэт сестёр из Украины Надежду и Людмилу Киченок в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Встреча продлилась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу российской и немецкой спортсменок.

По ходу матча Звонарёва и Зигемунд сделали три эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из семи. Людмила и Надежда Киченок подали навылет два раза, допустили одну двойную ошибку и не реализовали ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

Далее Звонарёва и Зигемунд сыграют с победительницей матча между парами Кори Гауфф с Викторией Мбоко и Кристины Букши с Николь Меликар-Мартинес.