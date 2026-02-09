Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Панова и Шнайдер вышли во второй круг «тысячника» в Дохе, обыграв Като/Штолляр

Панова и Шнайдер вышли во второй круг «тысячника» в Дохе, обыграв Като/Штолляр
Комментарии

Российские теннисистки Александра Панова и Диана Шнайдер вышли во второй круг турнира категории WTA-1000 в парном разряде в Дохе, обыграв соперниц Мию Като (Япония) и Фанни Штолляр (Венгрия). Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:3, 2:6, [10:7].

Доха — парный разряд (ж). 1-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 15:15 МСК
Мию Като
Япония
Мию Като
Фанни Штолляр
Венгрия
Фанни Штолляр
М. Като Ф. Штолляр
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 0 7
6 		2 1 10
         
Александра Панова
Россия
Александра Панова
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
А. Панова Д. Шнайдер

По ходу матча Панова/Шнайдер выполнили два эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 12. Като/Штолляр ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти.

Далее россиянки Панова и Шнайдер сыграют с дуэтом представительницы Китая Чжан Шуай и бельгийки Элисе Мертенс.

Сетка турнира WTA-1000 в Дохе (парный разряд)
Материалы по теме
41-летняя Звонарёва творит историю! Впервые за четыре года выиграла матч на «тысячнике»
41-летняя Звонарёва творит историю! Впервые за четыре года выиграла матч на «тысячнике»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android