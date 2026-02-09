Панова и Шнайдер вышли во второй круг «тысячника» в Дохе, обыграв Като/Штолляр
Российские теннисистки Александра Панова и Диана Шнайдер вышли во второй круг турнира категории WTA-1000 в парном разряде в Дохе, обыграв соперниц Мию Като (Япония) и Фанни Штолляр (Венгрия). Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:3, 2:6, [10:7].
Доха — парный разряд (ж). 1-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 15:15 МСК
Мию Като
Фанни Штолляр
М. Като Ф. Штолляр
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0 7
|
|2
|1 10
Александра Панова
Диана Шнайдер
А. Панова Д. Шнайдер
По ходу матча Панова/Шнайдер выполнили два эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 12. Като/Штолляр ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти.
Далее россиянки Панова и Шнайдер сыграют с дуэтом представительницы Китая Чжан Шуай и бельгийки Элисе Мертенс.
