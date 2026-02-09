Эмма Наварро обыграла Татьяну Марию в первом круге турнира WTA-1000 в Дохе
Поделиться
Американская теннисистка, 18-я ракетка мира Эмма Наварро обыграла соперницу из Германии Татьяну Марию, занимающую в рейтинге WTA 54-е место, в первом круге турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Встреча продлилась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:1.
Доха (ж). 1-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 15:15 МСК
18
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
54
Татьяна Мария
Т. Мария
По ходу матча Наварро выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Мария подала навылет четыре раза, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх.
Далее Наварро сразится с победительницей матча между россиянкой Анной Калинской и теннисисткой из Испании Джессикой Бузас Манейро.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 февраля 2026
-
17:12
-
16:50
-
15:43
-
14:30
-
10:27
-
10:03
-
09:44
-
00:37
-
00:01
- 8 февраля 2026
-
23:55
-
22:41
-
22:14
-
19:06
-
18:52
-
18:52
-
18:11
-
16:23
-
16:06
-
15:49
-
13:15
-
12:32
-
12:26
-
09:59
-
09:30
-
09:25
- 7 февраля 2026
-
22:55
-
22:00
-
21:56
-
21:47
-
21:18
-
20:13
-
19:42
-
18:51
-
17:48
-
17:39