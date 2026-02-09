Эмма Наварро обыграла Татьяну Марию в первом круге турнира WTA-1000 в Дохе

Американская теннисистка, 18-я ракетка мира Эмма Наварро обыграла соперницу из Германии Татьяну Марию, занимающую в рейтинге WTA 54-е место, в первом круге турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Встреча продлилась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:1.

По ходу матча Наварро выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Мария подала навылет четыре раза, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

Далее Наварро сразится с победительницей матча между россиянкой Анной Калинской и теннисисткой из Испании Джессикой Бузас Манейро.