Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Наварро обыграла Татьяну Марию в первом круге турнира WTA-1000 в Дохе

Эмма Наварро обыграла Татьяну Марию в первом круге турнира WTA-1000 в Дохе
Комментарии

Американская теннисистка, 18-я ракетка мира Эмма Наварро обыграла соперницу из Германии Татьяну Марию, занимающую в рейтинге WTA 54-е место, в первом круге турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Встреча продлилась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:1.

Доха (ж). 1-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 15:15 МСК
Эмма Наварро
18
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Татьяна Мария
54
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария

По ходу матча Наварро выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Мария подала навылет четыре раза, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

Далее Наварро сразится с победительницей матча между россиянкой Анной Калинской и теннисисткой из Испании Джессикой Бузас Манейро.

Сетка турнира WTA-1000 в Дохе
Материалы по теме
Мирра идёт на Рыбакину в 1/4 финала, Медведев узнал соперников: сетки Дохи и Роттердама
Мирра идёт на Рыбакину в 1/4 финала, Медведев узнал соперников: сетки Дохи и Роттердама
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android