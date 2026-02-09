Даниил Медведев после проигрыша сета Умберу пожаловался, что мячи — «не круглые»

Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выразил недовольство мячами после того, как отдал первый сет матча с 36-м номером мирового рейтинга французом Уго Умбером в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

После завершения партии (Даниил проиграл её со счётом 6:7 (4:7)) Медведев потребовал на корт супервайзера. Даниил недоволен качеством мячей, в частности, он считает, что предоставленные мячи – «не круглые».

Фото: скриншот из трансляции

«Может, нам стоит подумать, стоит ли играть мячами Head? Мы не должны ими играть. Мы не должны их рекламировать», — сказал на эмоциях Медведев.