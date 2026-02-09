Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев после проигрыша сета Умберу пожаловался, что мячи — «не круглые»

Даниил Медведев после проигрыша сета Умберу пожаловался, что мячи — «не круглые»
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выразил недовольство мячами после того, как отдал первый сет матча с 36-м номером мирового рейтинга французом Уго Умбером в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Роттердам. 1-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 17:25 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		2
         
Уго Умбер
36
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

После завершения партии (Даниил проиграл её со счётом 6:7 (4:7)) Медведев потребовал на корт супервайзера. Даниил недоволен качеством мячей, в частности, он считает, что предоставленные мячи – «не круглые».

Фото: скриншот из трансляции

«Может, нам стоит подумать, стоит ли играть мячами Head? Мы не должны ими играть. Мы не должны их рекламировать», — сказал на эмоциях Медведев.

Материалы по теме
Тяжёлое испытание для Медведева уже на старте Роттердама. Даниила ждёт скандальный француз
Тяжёлое испытание для Медведева уже на старте Роттердама. Даниила ждёт скандальный француз
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android