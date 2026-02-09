Даниил Медведев после проигрыша сета Умберу пожаловался, что мячи — «не круглые»
Поделиться
Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выразил недовольство мячами после того, как отдал первый сет матча с 36-м номером мирового рейтинга французом Уго Умбером в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
Роттердам. 1-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 17:25 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|
|2
36
Уго Умбер
У. Умбер
После завершения партии (Даниил проиграл её со счётом 6:7 (4:7)) Медведев потребовал на корт супервайзера. Даниил недоволен качеством мячей, в частности, он считает, что предоставленные мячи – «не круглые».
Фото: скриншот из трансляции
«Может, нам стоит подумать, стоит ли играть мячами Head? Мы не должны ими играть. Мы не должны их рекламировать», — сказал на эмоциях Медведев.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 февраля 2026
-
18:31
-
17:12
-
16:50
-
15:43
-
14:30
-
10:27
-
10:03
-
09:44
-
00:37
-
00:01
- 8 февраля 2026
-
23:55
-
22:41
-
22:14
-
19:06
-
18:52
-
18:52
-
18:11
-
16:23
-
16:06
-
15:49
-
13:15
-
12:32
-
12:26
-
09:59
-
09:30
-
09:25
- 7 февраля 2026
-
22:55
-
22:00
-
21:56
-
21:47
-
21:18
-
20:13
-
19:42
-
18:51
-
17:48