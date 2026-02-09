Андрей Рублёв опубликовал совместные фото с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал на своей странице в соцсети фотографии с прославленными российскими бойцами – членом Зала славы UFC, бывшим обладателем пояса UFC в лёгком весе (до 70 кг) Хабибом Нурмагомедовым и действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Исламом Махачевым.

Судя по фото, Рублёв и Хабиб вместе сыграли в падел-теннис, которым боец и его команда активно занимаются в свободное время.

Фото: из личного архива Андрея Рублёва

Фото: из личного архива Андрея Рублёва

На прошедшем Australian Open – 2026 Рублёв дошёл до третьего круга, где в трёх сетах уступил аргентинцу Франсиско Серундоло.