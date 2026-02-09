Анастасия Захарова проиграла Елене Остапенко на старте «тысячника» в Дохе
107-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). На старте турнира она проиграла 24-й ракетке мира латвийской теннисистке Елена Остапенко. Встреча завершилась со счётом 7:6, 3:6, 3:6.
Доха (ж). 1-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 16:25 МСК
105
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
24
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Теннисистки провели на корте 2 часа 38 минут. За это время Захарова выполнила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Остапенко девять эйсов, семь двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 15.
Турнир в Дохе пройдёт с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.
