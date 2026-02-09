Скидки
Анастасия Захарова — Елена Остапенко, результат матча 9 февраля 2026, счет 1:2, первый круг WTA-1000 в Дохе

Анастасия Захарова проиграла Елене Остапенко на старте «тысячника» в Дохе
Комментарии

107-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). На старте турнира она проиграла 24-й ракетке мира латвийской теннисистке Елена Остапенко. Встреча завершилась со счётом 7:6, 3:6, 3:6.

Доха (ж). 1-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 16:25 МСК
Анастасия Захарова
105
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		3 4
6 6 		6 6
         
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Теннисистки провели на корте 2 часа 38 минут. За это время Захарова выполнила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Остапенко девять эйсов, семь двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Турнир в Дохе пройдёт с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.

