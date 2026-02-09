Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Уберите эти чёртовы мячи». Медведев получил предупреждение за ругань в матче с Умбером

«Уберите эти чёртовы мячи». Медведев получил предупреждение за ругань в матче с Умбером
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев получил предупреждение от судьи на вышке после того, как выругался матом по ходу матча с 36-м номером мирового рейтинга французом Уго Умбером в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Роттердам. 1-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 17:25 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 3
7 7 		3 6
         
Уго Умбер
36
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Это произошло во втором сете при счёте 3:1 (40:0) в пользу Умбера.

«Эти мячи ужасны. Уберите эти чёртовы мячи из этой чёртовой жизни #####», — сказал Медведев.

Фото: скриншот из трансляции

После проигрыша первого сета (6:7 (4:7)) Медведев уже жаловался на качество мячей в Роттердаме. Даниил, в частности, считает, что предоставленные мячи – «не круглые».

Материалы по теме
Фото
Даниил Медведев после проигрыша сета Умберу пожаловался, что мячи — «не круглые»
Материалы по теме
Тяжёлое испытание для Медведева уже на старте Роттердама. Даниила ждёт скандальный француз
Тяжёлое испытание для Медведева уже на старте Роттердама. Даниила ждёт скандальный француз
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android