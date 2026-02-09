«Уберите эти чёртовы мячи». Медведев получил предупреждение за ругань в матче с Умбером
Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев получил предупреждение от судьи на вышке после того, как выругался матом по ходу матча с 36-м номером мирового рейтинга французом Уго Умбером в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
Роттердам. 1-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 17:25 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|6
36
Уго Умбер
У. Умбер
Это произошло во втором сете при счёте 3:1 (40:0) в пользу Умбера.
«Эти мячи ужасны. Уберите эти чёртовы мячи из этой чёртовой жизни #####», — сказал Медведев.
Фото: скриншот из трансляции
После проигрыша первого сета (6:7 (4:7)) Медведев уже жаловался на качество мячей в Роттердаме. Даниил, в частности, считает, что предоставленные мячи – «не круглые».
