«Уберите эти чёртовы мячи». Медведев получил предупреждение за ругань в матче с Умбером

Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев получил предупреждение от судьи на вышке после того, как выругался матом по ходу матча с 36-м номером мирового рейтинга французом Уго Умбером в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Это произошло во втором сете при счёте 3:1 (40:0) в пользу Умбера.

«Эти мячи ужасны. Уберите эти чёртовы мячи из этой чёртовой жизни #####», — сказал Медведев.

Фото: скриншот из трансляции

После проигрыша первого сета (6:7 (4:7)) Медведев уже жаловался на качество мячей в Роттердаме. Даниил, в частности, считает, что предоставленные мячи – «не круглые».