Анна Калинская уверенно вышла во второй круг турнира в Дохе, отдав сопернице три гейма

Комментарии

28-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). На старте турнира она в двух сетах обыграла Джессику Бузас Манейро из Испании. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1.

Доха (ж). 1-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 18:20 МСК
Анна Калинская
28
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Джессика Бузас Манейро
45
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. За это время Калинская не выполнила ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету испанки две подачи навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.

Комментарии
