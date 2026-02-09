Анна Калинская уверенно вышла во второй круг турнира в Дохе, отдав сопернице три гейма
28-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). На старте турнира она в двух сетах обыграла Джессику Бузас Манейро из Испании. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1.
Доха (ж). 1-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 18:20 МСК
28
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
45
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. За это время Калинская не выполнила ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету испанки две подачи навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.
Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.
