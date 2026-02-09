Серена Уильямс может вернуться в тур в марте текущего года — источник

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс может вернуться в тур уже в марте текущего сезона, об этом сообщает журналист Бен Ротенберг.

Международное агентство по честности в теннисе обновило свой список восстановлений, где была указана Серена Уильямс. Спортсменка завершит свой шестимесячный повторный вход в пул антидопингового тестирования 22 февраля. Свой первый турнир после возвращения в тур Уильямс может провести в Майами или Индиан-Уэллсе.

За карьеру Серена Уильямс выиграла 23 титула «Большого шлема» в одиночном разряде — больше, чем любая другая теннисистка в Открытую эру. Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах.