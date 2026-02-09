Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс может вернуться в тур в марте текущего года — источник

Серена Уильямс может вернуться в тур в марте текущего года — источник
Комментарии

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс может вернуться в тур уже в марте текущего сезона, об этом сообщает журналист Бен Ротенберг.

Международное агентство по честности в теннисе обновило свой список восстановлений, где была указана Серена Уильямс. Спортсменка завершит свой шестимесячный повторный вход в пул антидопингового тестирования 22 февраля. Свой первый турнир после возвращения в тур Уильямс может провести в Майами или Индиан-Уэллсе.

За карьеру Серена Уильямс выиграла 23 титула «Большого шлема» в одиночном разряде — больше, чем любая другая теннисистка в Открытую эру. Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах.

Материалы по теме
«Посмотрим, что будет. Это ни «да» и ни «нет». Так вернётся ли Серена в теннис в 2026-м?
Видео
«Посмотрим, что будет. Это ни «да» и ни «нет». Так вернётся ли Серена в теннис в 2026-м?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android