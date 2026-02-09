Скидки
Главная Теннис Новости

Уго Умбер — Даниил Медведев, результат матча 9 февраля 2026, счет 2:1, первый круг ATP-500 в Роттердаме

Даниил Медведев проиграл Умберу на старте турнира ATP-500 в Роттердаме
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться во второй круг хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Роттердам. 1-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 17:25 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 3
7 7 		3 6
         
Уго Умбер
36
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

В стартовом матче Медведев (4) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 3:6 проиграл 36-й ракетке мира представителю Франции Уго Умберу.

Встреча Медведева с Умбером продлилась 2 часа и 23 минуты. В её рамках Даниил шесть раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету Уго четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Отметим, что для Медведева матч с Умбером стал первым в туре после выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2026, там россиянин уступил в 1/8 финала.

Сетка турнира ATP-500 в Роттердаме
Календарь турнира ATP-500 в Роттердаме
Новости. Теннис
