Даниил Медведев проиграл Умберу на старте турнира ATP-500 в Роттердаме

Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться во второй круг хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В стартовом матче Медведев (4) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 3:6 проиграл 36-й ракетке мира представителю Франции Уго Умберу.

Встреча Медведева с Умбером продлилась 2 часа и 23 минуты. В её рамках Даниил шесть раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету Уго четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Отметим, что для Медведева матч с Умбером стал первым в туре после выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2026, там россиянин уступил в 1/8 финала.