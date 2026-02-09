Даниил Медведев проиграл Умберу на старте турнира ATP-500 в Роттердаме
Поделиться
Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться во второй круг хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
Роттердам. 1-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 17:25 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|6
36
Уго Умбер
У. Умбер
В стартовом матче Медведев (4) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 3:6 проиграл 36-й ракетке мира представителю Франции Уго Умберу.
Встреча Медведева с Умбером продлилась 2 часа и 23 минуты. В её рамках Даниил шесть раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету Уго четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
Отметим, что для Медведева матч с Умбером стал первым в туре после выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2026, там россиянин уступил в 1/8 финала.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 февраля 2026
-
20:14
-
19:55
-
19:50
-
19:38
-
19:33
-
19:04
-
18:49
-
18:31
-
17:12
-
16:50
-
15:43
-
14:30
-
10:27
-
10:03
-
09:44
-
00:37
-
00:01
- 8 февраля 2026
-
23:55
-
22:41
-
22:14
-
19:06
-
18:52
-
18:52
-
18:11
-
16:23
-
16:06
-
15:49
-
13:15
-
12:32
-
12:26
-
09:59
-
09:30
-
09:25
- 7 февраля 2026
-
22:55
-
22:00