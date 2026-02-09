«Даня остаётся Даней». Кузнецова — о вызывающем поведении Медведева в Роттердаме

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о поражении чемпиона US Open – 2021, 11-й ракетки мира Даниила Медведева в первом круге хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
В стартовом матче Медведев (4) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 3:6 проиграл 36-й ракетке мира представителю Франции Уго Умберу.
«Даня остаётся Даней: поведение на грани фола, внимание опять улетело в сторону мячей, но самое интересное, что, дважды сойдя с ума и выругавшись – после первого сета и при 1:4 в третьем – он начинал играть лучше. Ну и, конечно, ключевой момент – дважды не реализовал 0:40 на приёме… Отсюда и результат – поражение от Умбера в первом круге Роттердама. Жаль», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.
