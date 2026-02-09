Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — Магда Линетт: текстовая онлайн-трансляция матча WTA-1000 в Дохе

Мирра Андреева — Магда Линетт: текстовая онлайн-трансляция матча WTA-1000 в Дохе
Комментарии

Сегодня, 9 февраля, в Дохе пройдёт встреча второго круга турнира категории WTA-1000 между седьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и полькой Магдой Линетт, занимающей 47-ю строчку рейтинга WTA. Матч начнётся не ранее 20:45 мск.

Доха (ж). 2-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 21:30 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
3
1
         
Магда Линетт
47
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Мирры (1-0 на харде). Она побеждала Линетт на одном из первых турниров в своей карьере, в Мадриде-2023, а также в Пекине-2024. Магда же выбила Мирру на старте Олимпиады в Париже, где россиянка выиграла серебряную медаль в паре с Дианой Шнайдер.

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.

Материалы по теме
Мирра идёт на Рыбакину в 1/4 финала, Медведев узнал соперников: сетки Дохи и Роттердама
Мирра идёт на Рыбакину в 1/4 финала, Медведев узнал соперников: сетки Дохи и Роттердама
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android