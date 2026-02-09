Мирра Андреева — Магда Линетт: текстовая онлайн-трансляция матча WTA-1000 в Дохе

Сегодня, 9 февраля, в Дохе пройдёт встреча второго круга турнира категории WTA-1000 между седьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и полькой Магдой Линетт, занимающей 47-ю строчку рейтинга WTA. Матч начнётся не ранее 20:45 мск.

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Мирры (1-0 на харде). Она побеждала Линетт на одном из первых турниров в своей карьере, в Мадриде-2023, а также в Пекине-2024. Магда же выбила Мирру на старте Олимпиады в Париже, где россиянка выиграла серебряную медаль в паре с Дианой Шнайдер.

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.