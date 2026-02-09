Фото: Даниил Медведев пнул рекламный щит в матче с Умбером на турнире в Роттердаме

Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев со злости пнул рекламный щит по ходу матча с 36-м номером мирового рейтинга французом Уго Умбером в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Это произошло в третьем сете после того, как Медведев не смог выиграть гейм, в котором вёл со счётом 40:0.

Фото: скриншоты из трансляции

Матч Медведев проиграл со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 3:6. По ходу поединка россиянин жаловался, что мячи «не круглые», и ругался матом на их качество.

Отметим, что для Медведева матч с Умбером стал первым в туре после выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2026, там россиянин уступил в 1/8 финала.