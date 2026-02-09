Анисимова не смогла защитить титул «тысячника» в Дохе, снявшись по ходу матча с Плишковой

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова не смогла защитить титул на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Спортсменка не смогла завершить матч второго круга с представительницей Чехии Каролиной Плишковой. Встреча закончилась со счётом 5:7, 7:6, 4:1 в пользу Плишковой.

Теннисистки успели провести на корте 2 часа 22 минуты. За это время Анисимова выполнила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Плишковой семь подач навылет, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.