Анисимова не смогла защитить титул «тысячника» в Дохе, снявшись по ходу матча с Плишковой
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова не смогла защитить титул на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Спортсменка не смогла завершить матч второго круга с представительницей Чехии Каролиной Плишковой. Встреча закончилась со счётом 5:7, 7:6, 4:1 в пользу Плишковой.
Доха (ж). 2-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 18:40 МСК
4
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
1 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|6 3
|1
|
|7 7
|4
418
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Теннисистки успели провести на корте 2 часа 22 минуты. За это время Анисимова выполнила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Плишковой семь подач навылет, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.
