Аманда Анисимова — Каролина Плишкова, результат матча 9 февраля 2026, счет 1:2, второй круг WTA-1000 в Дохе

Анисимова не смогла защитить титул «тысячника» в Дохе, снявшись по ходу матча с Плишковой
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова не смогла защитить титул на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Спортсменка не смогла завершить матч второго круга с представительницей Чехии Каролиной Плишковой. Встреча закончилась со счётом 5:7, 7:6, 4:1 в пользу Плишковой.

Доха (ж). 2-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 18:40 МСК
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
7 		6 3 1
5 		7 7 4
         
Каролина Плишкова
418
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

Теннисистки успели провести на корте 2 часа 22 минуты. За это время Анисимова выполнила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Плишковой семь подач навылет, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.

