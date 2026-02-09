«Я тренер не авторитарный». Одна из первых наставниц Рыбакиной рассказала о детстве Елены

Евгения Куликовская, ставшая одним из первых наставников Елены Рыбакиной, вспомнила о детстве двукратной чемпионки ТБШ и её тренировочном процессе.

«Я старалась, вспоминая своё детство, чтобы детям у нас было интересно. Я не хотела, чтобы это была гонка для них. Я как тренер не авторитарный, не Ирина Винер. Наоборот, я очень демократичный тренер, потому что я сама не люблю «упал-отжался», со мной так не работает. Со мной всегда надо было договариваться, поэтому и я люблю давать свободу. Если игрок просит что-то объяснить – я объясню. И мне было важно, чтобы на юниорском уровне у них всё проходило расслабленно. И Лена действительно получала удовольствие. До последнего, пока она в Москву приезжала, то форму привозила, то кроссовки, то ещё что-то. Классное у них выдалось поколение», – рассказала Евгения в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

